Италия ведет 1:0 после первого тайма матча со Швейцарией

Сборная Италии выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 со сборной Швейцарии.

Единственный мяч на данный момент забил Мануэль Локателли. Он отличился на 26-й минуте.

До этого был отменен гол Джорджо Кьеллини. Российский арбитр Сергей Карасев с помощью ВАР определил, что итальянец сыграл рукой.