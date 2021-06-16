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Италия ведет 1:0 после первого тайма матча со Швейцарией

22:48
Италия — Швейцария. Фото Reuters
Италия — Швейцария. Фото Reuters
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Сборная Италии выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 со сборной Швейцарии.

Единственный мяч на данный момент забил Мануэль Локателли. Он отличился на 26-й минуте.

До этого был отменен гол Джорджо Кьеллини. Российский арбитр Сергей Карасев с помощью ВАР определил, что итальянец сыграл рукой.

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