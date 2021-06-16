Бояринцев уверен, что Караваев сильнее Кузяева и Фернандеса

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев не считает травму защитника Марио Фернандеса проблемой для сборной России на Евро-2020.

«Меня очень удивляет, что в основном составе не играет Караваев — мне кажется, он сильнее и Кузяева, и Марио. Если он появится вместо Фернандеса в следующем матче, это не будет проблемой. Он мне очень нравится своей готовностью, мог и забить сегодня, если бы не помешал защитник финской сборной, который сыграл очень хорошо», — цитирует Бояринцева «Газета.Ru».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.