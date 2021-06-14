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Шотландия — Чехия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020

09:00
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборных Шотландии и Чехии на Евро-2020.

«В этом матче сложно назвать фаворита. Его, скорее всего, даже нет. Но я отдам свое предпочтение сборной Чехии. Они играют в более современный футбол, добиваясь результата за счет техники и комбинаций, а не за счет борьбы. У них много футболистов играют в топ-чемпионатах. Есть ребята, которые хотят уехать в Англию, например, Алекс Крал. У них есть мотивация показать свой уровень футбола, зарекомендовать себя. Думаю, что в матче будет много борьбы, обе команды будут играть на победу, ничья никому не нужна», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Шотландия — Чехия состоится 14 июня. Начало — в 16:00 мск.

(Антон Иванов)

Шотландия — Чехия

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