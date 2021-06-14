Гаиска Мендьета ждет победы Испании над Швецией
08:54
Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета надеется, что испанская команда победит в стартовом матче на Евро-2020 против Швеции. Таже он отметил важность красивого футбола.
«Испании будет противостоять молодая, обновленная Швеция. Мне очень по душе наши шансы в группе, но для обретения уверенности надо преуспеть на старте. Очень важно начать с победы, а если при этом команда еще покажет красивый футбол, то это будет идеально», — цитриует пресс-служба УЕФА Мендьету.
Матч Испания — Швеция пройдет в понедельник, 14 июня, на Олимпийском стадионе в Севилье. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024453--spain-vs-sweden/
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