Гаиска Мендьета ждет победы Испании над Швецией

Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета надеется, что испанская команда победит в стартовом матче на Евро-2020 против Швеции. Таже он отметил важность красивого футбола.

«Испании будет противостоять молодая, обновленная Швеция. Мне очень по душе наши шансы в группе, но для обретения уверенности надо преуспеть на старте. Очень важно начать с победы, а если при этом команда еще покажет красивый футбол, то это будет идеально», — цитриует пресс-служба УЕФА Мендьету.

Матч Испания — Швеция пройдет в понедельник, 14 июня, на Олимпийском стадионе в Севилье. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.