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Президент УАФ Павелко похвалил сборную Украины за игру против Голландии

09:15
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко похвалил украинскую сборную за игру первого тура группового турнира Евро-2020 против Голландии (2:3).

«Настоящий мужской характер — это про каждого футболиста, который вышел на поле в матче против фаворита нашей группы — Нидерландов! Спасибо команде Андрея Шевченко за яркую игру! Благодарны нашим болельщикам за невероятную поддержку сборной! Впереди два важных боя против Северной Македонии и Австрии. Мы верим в нашу сборную! Слава Украине!» — написал у себя в Facebook Павелко.

В следующем туре групповой стадии Евро-2020 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4008700119215606

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