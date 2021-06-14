Президент УАФ Павелко похвалил сборную Украины за игру против Голландии

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко похвалил украинскую сборную за игру первого тура группового турнира Евро-2020 против Голландии (2:3).

«Настоящий мужской характер — это про каждого футболиста, который вышел на поле в матче против фаворита нашей группы — Нидерландов! Спасибо команде Андрея Шевченко за яркую игру! Благодарны нашим болельщикам за невероятную поддержку сборной! Впереди два важных боя против Северной Македонии и Австрии. Мы верим в нашу сборную! Слава Украине!» — написал у себя в Facebook Павелко.

В следующем туре групповой стадии Евро-2020 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.