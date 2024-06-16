Тренер сборной Польши Пробеж: «Мы должны сделать все, чтобы выиграть оставшиеся матчи на Евро»

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Нидерландов (1:2).

«Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо всем польским болельщикам — тем, кто был на стадионе, и кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что в некоторые моменты мы недостаточно долго держали мяч и недостаточно продвигались вперед. Очень жаль, поскольку обычно мы можем это сделать. Конечно, мы не сдаемся. Мы должны сделать все, чтобы выиграть две оставшиеся игры. Я думаю, что мы можем стать сильнее на этом турнире. Мы играли агрессивно и были хорошо организованы», — приводит слова Пробежа официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Нидерланды 21 июня сыграют с Францией, Польша в этот же день встретится с Австрией.