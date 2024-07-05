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Сегодня, 21:50

Португалия — Франция: началась прямая трансляция матча Евро-2024

Матч Евро-2024 Португалия — Франция пройдет 5 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду.
Килиан Мбаппе (слева) и Криштиану Роналду.
Фото AFP

Сборные Франции и Португалии встретятся 5 июля в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Она пройдет на арене «Фолькспаркштадион».

В онлайн-сервисе Окко началась прямая трансляция противостояния Португалия — Франция. Игру можно посмотреть по подписке. Встречу четвертьфинала Евро-2024 комментирует Роман Гутцайт.

На сайте «СЭ» проходит текстовая трансляция самых интересных событий игры Португалия — Франция. В нашем матч-центре также доступны ключевые моменты поединка четвертьфинала турнира в Германии.

Сборная Франции с главным тренером Дидье Дешамом в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Бельгию (1:0). Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса прошла в серии пенальти Словению (0:0, пенальти — 3:0) в 1/8 финала турнира.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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