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Испания — Германия: Кроос заслужил три предупреждения, Тэйлор вынес одно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Тони Кроос.
Фото Reuters

В ходе четвертьфинального матча чемпионата Европы Испания — Германия у судьи Антони Тэйлора минимум в трех эпизодах были основания вынести предупреждения Тони Кроосу. На 4-й и 6-й минутах тот дважды сыграл грубо против соперников, сбив Педри и ударив шипами Ламина Ямаля. В обоих случаях рефери ошибочно не применил к немецкому полузащитнику дисциплинарные санкции. Желтую карточку он получил только на 67-й минуте, когда задержал рукой Дани Ольмо и сорвал его атаку.

Тэйлор также не выполнил указания председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, когда допустил, что Кроос и Фабиан Руис вступили с ним в споры. И перед турниром, и в ходе чемпионата не раз говорилось, что с арбитром могут общаться только капитаны, и то в корректной форме. В иных случаях рефери будут моментально выносить предупреждения. Тэйлор в начале игры этого не сделал, использовав вместо карточки голос и жесты.

Тони Кроос
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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