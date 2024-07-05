Испания — Германия: судья правильно не наказал испанцев пенальти

На 106-й минуте четвертьфинального матча чемпионата Европы Испания — Германия судья Антони Тэйлор принял верное решение, не наказав испанцев 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади после удара Джамала Мусиалы произошел контакт мяча с левой рукой Марка Кукурельи.

Тэйлор в первую очередь отреагировал именно на это и решил, что рука испанца находилась в естественном положении. Потому оснований для пенальти не возникло. Тут с рефери можно согласиться и поддержать его решение.

А вот его коллеге Стюарту Аттуэллу, который помогал Тэйлору в роли ВАР, пришлось оценивать еще два эпизода в ходе атаки немцев. Очень похоже на то, что за считаные секунды до удара Мусиалы в положении «вне игры» оказался Никлас Фюллькруг. Кроме того, получив мяч, он подыграл себе левой рукой. То есть даже поэтому сборной Германии не стоило рассчитывать на 11-метровый удар.