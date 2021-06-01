Сборная Польши открыла счет в товарищеском матче со сборной России. Команда вышла вперед уже на четвертой минуте.

Гол в составе хозяев забил Якуб Шверчок. Счет матча — 1:0 в пользу сборной Польши.

Встречу в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.