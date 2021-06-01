Польша — Россия: поляки открыли счет на четвертой минуте
21:49
Сборная Польши открыла счет в товарищеском матче со сборной России. Команда вышла вперед уже на четвертой минуте.
Гол в составе хозяев забил Якуб Шверчок. Счет матча — 1:0 в пользу сборной Польши.
Встречу в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.
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