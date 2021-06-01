Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Польша — Россия: поляки открыли счет на четвертой минуте

21:49
Якуб Сверчок.
Якуб Сверчок.
Теги:

Сборная Польши открыла счет в товарищеском матче со сборной России. Команда вышла вперед уже на четвертой минуте.

Гол в составе хозяев забил Якуб Шверчок. Счет матча — 1:0 в пользу сборной Польши.

Встречу в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.

Польша — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Россия, товарищеский матч: смотреть трансляцию прямо сейчас
Каким будет июнь для каждого из знаков китайского гороскопа?
Серийный маньяк убил отца и съел его сердце
Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры