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Сегодня, 17:48

Павлюченко: «Испанцы возят всех на этом турнире. Они проедут катком по сопернику в финале»

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого хотел бы видеть соперником сборной Испании в финале Евро-2024.

«Если говорить про финал, то я считаю сегодняшнюю Испанию лучшей сборной. Они проехались по Германии и Франции, которых называли фаворитами. Футбол Испании — это стиль, который был у них всегда. Они возят всех на этом турнире, благодаря короткому и среднему пасу, а также удержанию мяча. Не столь важно, кто будет с ними в финале — проедут катком по любой сборной. Я еще до начала Евро сказал, что испанцы — претенденты номер один на чемпионство. Никто из специалистов и не предполагал, что Испания станет чемпионом или дойдет до финала. Видимо, я разбираюсь в футболе, а они нет», — сказал Павлюченко «СЭ».

Сборная Испании сыграет в финале Евро-2024 с победителем матча Англия — Нидерланды, который состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Александр Антоняк

Роман Павлюченко
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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