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Сегодня, 18:50

Мостовой не поддержал критику сборной Англии

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Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о критике в сторону сборной Англии на Евро-2024.

«С первого тура говорят о том, что Англия играет в скучный футбол. А какая разница, какой футбол? Дают кубок, вешают медали. Кто будет потом вспоминать, в какой футбол играла команда? Давайте на секунду представим, что Англия выигрывает Евро. И тут болельщики английские говорят: «Не надо нам такую победу, не надо нам кубок и медали, отдайте другим». Или футболисты скажут: «Не, мы плохо играли, не давайте нам медали». Ну это же бред. Англия — сильная сборная, я видел все их игры, и они нормально играли», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Англии встретится в 1/2 финала Евро-2024 с командой Нидерландов. Матч пройдет сегодня, 10 июля, на стадионе Signal Iduna Park (Дортмунд, Германия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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