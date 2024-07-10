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10 июля, 23:55

Сборная Англии одержала волевую победу над Нидерландами и вышла в финал Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нидерланды — Англия.
Фото Reuters

Сборная Англии победила Нидерланды в полуфинале Евро-2024 — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс. Англичане отыгрались благодаря голу Харри Кейна с пенальти на 18-й минуте. Победный гол на 90+1-й минуте забил Олли Уоткинс.

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024. В решающем матче команда Гарета Саутгейта сыграет против Испании.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
1:2
Англия

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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