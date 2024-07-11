Евро 2024: дата и во сколько начнется финал чемпионата Европы
Финал чемпионата Европы-2024 пройдет в Берлине 14 июля
Финал чемпионата Европы по футболу 2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
В решающем матче сыграют команды Испании и Англии.
Стадион «Олимпиаштадион» вмещает 74 475 зрителей. Арену в Берлине построили в 1936 году специально для летней Олимпиады 1936. С 1963 года арена является домашней для команды «Герта». Сборная Германии иногда проводит домашние матчи на данном стадионе.
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