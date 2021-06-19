Кузяев: «С Финляндией нас немного подвела реализация»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев еще раз подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии (1:0).

«В матче с Финляндией нас немного подвела реализация. Не сказал бы, что мы конкретно прорабатываем этот аспект. Не считаю это большой проблемой для нас. Мы работаем над всеми аспектами игры. Будем надеяться, что у нас в Копенгагене будут хорошие моменты и фортуна повернется к нам лицом», — отметил Кузяев.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.