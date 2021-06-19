Кузяев о Бузовой: «Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своем отношении к обращению известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой к национальной команде.

«Речь Бузовой я не читал и не видел. Знаю только, что она сказала что-то в поддержку. Тем не менее для нас это без разницы, мы все понимаем ответственность. Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди», — заявил Кузяев.

Также футболист рассказал, как игроки сборной проводят свободное время.

«Каждый вне тренировок по-своему проводит свой досуг. Кто-то книжки читает, кто-то фильмы смотрит, кто-то в компьютер играет. Я тоже по-разному, могу почитать, могу просмотреть новости, могу с ребятами пообщаться», — добавил Кузяев.

21 июня пройдет матч Россия — Дания. Встреча состоится в Копенгагене, начало — в 22.00 (мск). Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.