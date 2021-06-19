Кузяев о Бузовой: «Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своем отношении к обращению известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой к национальной команде.
«Речь Бузовой я не читал и не видел. Знаю только, что она сказала что-то в поддержку. Тем не менее для нас это без разницы, мы все понимаем ответственность. Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди», — заявил Кузяев.
Также футболист рассказал, как игроки сборной проводят свободное время.
«Каждый вне тренировок по-своему проводит свой досуг. Кто-то книжки читает, кто-то фильмы смотрит, кто-то в компьютер играет. Я тоже по-разному, могу почитать, могу просмотреть новости, могу с ребятами пообщаться», — добавил Кузяев.
21 июня пройдет матч Россия — Дания. Встреча состоится в Копенгагене, начало — в 22.00 (мск). Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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