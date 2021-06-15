Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Франции и Германии.

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте, Рабьо — Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Хаверц, Мюллер — Гнабри.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».