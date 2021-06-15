Франция — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
20:54
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Франции и Германии.
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте, Рабьо — Гризманн, Мбаппе, Бензема.
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Хаверц, Мюллер — Гнабри.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024456--france-vs-germany/
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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