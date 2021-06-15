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Франция — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

20:54
«Альянц-Арена» перед матчем. Фото сайт УЕФА
«Альянц-Арена» перед матчем. Фото сайт УЕФА
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Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Франции и Германии.

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте, Рабьо — Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Хаверц, Мюллер — Гнабри.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024456--france-vs-germany/

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