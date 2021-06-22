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Кикнадзе — о поражении сборной России: «Я вчера вообще волейбол смотрел»

10:56
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Менять ли главного тренера? Надо менять в консерватории. Я вчера вообще волейбол смотрел», — сказал Кикнадзе «СЭ».

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Болельщики сборной России.

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