Кикнадзе — о поражении сборной России: «Я вчера вообще волейбол смотрел»
10:56
Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.
«Менять ли главного тренера? Надо менять в консерватории. Я вчера вообще волейбол смотрел», — сказал Кикнадзе «СЭ».
Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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