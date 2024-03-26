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26 марта, 23:21

Капелло отреагировал на выход сборной Грузии на Евро-2024

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал «СЭ» выход сборной Грузии на чемпионат Европы-2024.

«Выход сборной Грузии на Евро показал, что Кварацхелия — отличный игрок!» — сказал Капелло «СЭ».

Сборная Грузии обыграла Грецию в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы — 0:0, пен — 4:2. В основное время команды голов не забили.

Грузия сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.

Фабио Капелло
Сборная Греции по футболу
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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