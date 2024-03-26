Капелло отреагировал на выход сборной Грузии на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал «СЭ» выход сборной Грузии на чемпионат Европы-2024.

«Выход сборной Грузии на Евро показал, что Кварацхелия — отличный игрок!» — сказал Капелло «СЭ».

Сборная Грузии обыграла Грецию в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы — 0:0, пен — 4:2. В основное время команды голов не забили.

Грузия сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.