Канделаки сравнила проигрыш Украины в матче с Голландией с поражением России от Бельгии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сравнила поражение сборной Украины от Голландии (2:3) в первом туре группового турнира Евро-2020 с проигрышем России в игре с Бельгией (0:3).

«Сборная Украины уступила голландцам в первом матче — 2:3, и справедливо будет сказать, что именно сборная Нидерландов была хозяином положения в этом матче. Именно она уверенно владела мячом и резко разгоняла игру. Да так, что скорость принятия решений казалась недоступной для соперников. Да, потом случился красивый камбэк, но тут сказалась холодная весна/лето Александра Зинченко.

3:2 — красивый счет, но красивый, когда тройка повернута в нужную сторону. А так — тот же ноль в графе «очки», никаких трагедий и ситуация по-прежнему в руках проигравшей команды. Намек, я надеюсь, понятен", — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

В следующем туре групповой стадии Евро-2020 16 июня Россия встретится с Финляндией, 17 июня Украина сыграет с Македонией.