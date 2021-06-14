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Канделаки сравнила проигрыш Украины в матче с Голландией с поражением России от Бельгии

09:25
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сравнила поражение сборной Украины от Голландии (2:3) в первом туре группового турнира Евро-2020 с проигрышем России в игре с Бельгией (0:3).

13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. 79-я минута. Роман Яремчук сравнял счет.90 минут кайфа. За эту Украину хочется болеть! Мнение Рабинера

«Сборная Украины уступила голландцам в первом матче — 2:3, и справедливо будет сказать, что именно сборная Нидерландов была хозяином положения в этом матче. Именно она уверенно владела мячом и резко разгоняла игру. Да так, что скорость принятия решений казалась недоступной для соперников. Да, потом случился красивый камбэк, но тут сказалась холодная весна/лето Александра Зинченко.

3:2 — красивый счет, но красивый, когда тройка повернута в нужную сторону. А так — тот же ноль в графе «очки», никаких трагедий и ситуация по-прежнему в руках проигравшей команды. Намек, я надеюсь, понятен", — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

В следующем туре групповой стадии Евро-2020 16 июня Россия встретится с Финляндией, 17 июня Украина сыграет с Македонией.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/8724

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