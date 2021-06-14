«Россия, учись, как надо играть!» Болельщики оценили игру сборной Украины против Голландии

Сборная Украины уступила Голландии со счетом 2:3 в матче группового турнира чемпионата Европы-2020.

Несмотря на отрицательный результат, всем запомнилась игра украинской сборной. Российские болельщики положительно отзываются о матче и хвалят соседей по итогам встречи.

evgeniiykovlev: «Украина проиграла, но проиграла достойно, не то что наши вчера»

kononoviv: «Хорошо играли, голы забили заслуженные, чуть не повезло. Игра огонь была. Все получится»

vovjan007: «Россия учись как надо играть! Молодцы Украинцы!! Браво!!!»

maestro_zloy: «У Зины был шанс. С такой игрой есть надежда выйти из группы. Не то что у наших валенков»

mikhail.mishi: «Ничего страшного.По любому с группы выйдут.Ну чуть не повезло в конце пропустили»

avr45: «Украина вообще в порядке!!)) вот как надо играть против сборных которые заведомо на бумаге сильнее)) просто красавцы!!) чечесову)) на заметку!!))»

olegriabinkin: «Открытый атакующий футбол. Бельгия другая команда и сравнения здесь неуместны. Кстати голландцев на евро мы делали. Свежи ещё в памяти те приятные моменты»

alexx_mosol: «Достойно проиграли»

sapronov3536: «Молодцы, это был футбол»

seregamisterio: «Да,достойно сражались!не то что наши»

После поражения российской сборной в первом туре Евро-2020 против Бельгии (0:3) украинские болельщики отрицательно высказывались об игре команды Станислава Черчесова.