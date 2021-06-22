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Игорь Дивеев: «До первого гола сборной Дании все было под контролем»

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Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение от Дании (1:4) на Евро-2020.

«До первого гола все было под контролем, — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ». — У них не было моментов. Потом мы пропустили первый, пошли на перерыв, вышли и пропустили три гола.

Мы поддержали Рому (Зобнина — Прим. «СЭ»). Все бывает, все ошибаются. Забили пенальти и хотели сравнять счет. Что сказал Черчесов в раздевалке? Что было в раздевалке, пусть в раздевалке и останется, хорошо?

Болельщики (сборной России — Прим. «СЭ») были, мы их видели, спасибо им, что поддержали нас. Мы настраивались на 100 процентов, знали, что будет тяжело".

Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.

Россия — Дания

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