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Губерниев — о поражении сборной России: «Наверное, нам нужен новый тренер»

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21 июня. Россия — Дания — 1:4. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Россия — Дания — 1:4. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Наша сборная — сборная по антифутболу. У нас совсем нет футболистов для уровня сборной. Мы можем на что-то надеяться, пока не пропустим. Для тренерского штаба такой результат — закономерный итог. Я восхищаюсь датчанами, они огромные молодцы! Настоящие мужики! Возможно, Сафонов выглядел бы чуть увереннее, если бы был основным вратарем целый год. Футболу нужны реформы. Мой блистательный диалог с Ольгой Бузовой — лучшее, что было у нас на этом Евро», — сказал Губерниев «СЭ».

21&nbsp;июня. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Станислав Черчесов.Черчесова можно принести в жертву. Но будет ли от этого толк?

Также Губерниев высказался о работе главного тренера сборной Станислава Черчесова.

«Наверное, нам нужен новый тренер. Должен ли Черчесов подать в отставку? Все этого сейчас ждут. В спорте определяющим является результат. Тренера назначают, чтобы потом уволить. Сейчас такой момент настал», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.

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