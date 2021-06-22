Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Наша сборная — сборная по антифутболу. У нас совсем нет футболистов для уровня сборной. Мы можем на что-то надеяться, пока не пропустим. Для тренерского штаба такой результат — закономерный итог. Я восхищаюсь датчанами, они огромные молодцы! Настоящие мужики! Возможно, Сафонов выглядел бы чуть увереннее, если бы был основным вратарем целый год. Футболу нужны реформы. Мой блистательный диалог с Ольгой Бузовой — лучшее, что было у нас на этом Евро», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев высказался о работе главного тренера сборной Станислава Черчесова.

«Наверное, нам нужен новый тренер. Должен ли Черчесов подать в отставку? Все этого сейчас ждут. В спорте определяющим является результат. Тренера назначают, чтобы потом уволить. Сейчас такой момент настал», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.