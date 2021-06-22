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Головин извинился перед болельщиками за неиспользованный момент в матче с Данией

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Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Александр Головин после поражения от Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 и вылета с турнира обратился к болельщикам.

«Второй гол мог надломить нашу сборную? В какой-то степени — да, но мы пошли всеми силами в атаку, а затем пропустили. Тогда уже было поздно. После первого забитого гола они стали играть закрыто. Тоже моя вина есть, я мог забить, мы бы вели со счетом 1:0. Хотел бы извиниться за свой момент. Сложно вообще говорить сейчас об этом», — сказал Головин в эфире matchtv.ru.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.

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