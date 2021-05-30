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Головин рассказал, в чем прибавил Миранчук

11:15
Александр Головин (слева) и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Головин (слева) и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник сборной России Александр Головин в интервью рассказал, в каких компонентах прибавил Алексей Миранчук после отъезда в Европу.

— Миранчук не так стабилен в «Аталанте», как ты в «Монако». Видишь, как он прокачался?

— Точно стал сильнее физически и в отборе. Это сразу видно на тренировках. Стал мощнее, быстрее бежать.

— Черчесова хейтят за то, что не совмещает вас с Миранчуком на поле. Хотя несколько раз вы выходили вместе. Вам сложно с Алексеем взаимодействовать?

— Вообще нет. Мне с ним легко. Это решение тренера. В Словакии провели второй тайм вместе и несколько моментов создали. Должны были больше, конечно.

— Представим, что вы играете вдвоем не в сборной. Где ты видишь себя и Миранчука?

— Леха больше привязан к атаке — либо справа, но без жесткой привязки к бровке, либо десятку. В этом случае могу сыграть опорника: мне удобно Лехе отдавать, он всегда хорошо разворачивает.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Головина можно прочитать здесь

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