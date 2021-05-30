Головин рассказал, останется ли он в «Монако»
11:30
Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью рассказал о своем будущем в княжеском клубе.
— Ты бы хотел уйти из «Монако», если бы не попал в Лигу чемпионов?
— Сложный вопрос. Наверное, нет.
— ЛЧ заставляет остаться?
— Это очень большой вызов. А у нас же еще и квалификация, непонятно, что там будет.
— Останешься в «Монако» на следующий сезон?
— На данный момент — да. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.
В сезоне-2020/21 Головин провел 26 матчей за «Монако», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 28 миллионов евро.
(Севастиан Терлецкий)
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