Головин рассказал, останется ли он в «Монако»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью рассказал о своем будущем в княжеском клубе.

— Ты бы хотел уйти из «Монако», если бы не попал в Лигу чемпионов?

— Сложный вопрос. Наверное, нет.

— ЛЧ заставляет остаться?

— Это очень большой вызов. А у нас же еще и квалификация, непонятно, что там будет.

— Останешься в «Монако» на следующий сезон?

— На данный момент — да. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.

В сезоне-2020/21 Головин провел 26 матчей за «Монако», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 28 миллионов евро.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Головина можно прочитать здесь