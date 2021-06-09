Защитник сборной России Дивеев заявил, что готов к Евро на 99 баллов из 100

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020 по футболу.

— Эмоции от открытой тренировки? Хочется поблагодарить болельщиков, было очень приятно. Для нас была очень важна поддержка перед вылетом в Питер на первую игру Евро-2020. Для меня это первый большой турнир. У всех в команде отличное настроение, готовимся к Бельгии. Насколько я готов по 100-бальной шкале? Наверное, на 99. После первого матча уже скажем точно, — сказал Дивеев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)