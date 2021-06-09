Защитник сборной России Дивеев заявил, что готов к Евро на 99 баллов из 100
13:10
Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020 по футболу.
— Эмоции от открытой тренировки? Хочется поблагодарить болельщиков, было очень приятно. Для нас была очень важна поддержка перед вылетом в Питер на первую игру Евро-2020. Для меня это первый большой турнир. У всех в команде отличное настроение, готовимся к Бельгии. Насколько я готов по 100-бальной шкале? Наверное, на 99. После первого матча уже скажем точно, — сказал Дивеев.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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