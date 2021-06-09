Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Защитник сборной России Дивеев заявил, что готов к Евро на 99 баллов из 100

13:10
Теги:

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020 по футболу.

— Эмоции от открытой тренировки? Хочется поблагодарить болельщиков, было очень приятно. Для нас была очень важна поддержка перед вылетом в Питер на первую игру Евро-2020. Для меня это первый большой турнир. У всех в команде отличное настроение, готовимся к Бельгии. Насколько я готов по 100-бальной шкале? Наверное, на 99. После первого матча уже скажем точно, — сказал Дивеев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 25748
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Дмитрий Орлов подвел итоги выступления сборной России на ЧМ в Риге
Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды
Все Евро: от 1960-го до 2016-го. Часть 3 — 80-е
Буше может стать игроком «Локомотива»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры