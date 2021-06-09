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Дивеев похвалил Баринова после матча Россия — Болгария

13:15
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Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался об игре своих партнеров по национальной команде. 21-летний футболист отметил советы Юрия Жиркова и похвалил хавбека Дмитрия Баринова после встречи с Болгарией (1:0).

— Баринов хорошо сыграл с Болгарией: отдал много обостряющих передач, выиграл много единоборств. Он уже имел опыт игры на этой позиции в «Локомотиве» и на молодежном уровне. Дима хорошо себя проявил на этой позиции.

Жирков, как и любой игрок постарше, подсказывает. Не только мне, но и Мухину, остальным молодым ребятам. Надо к этому прислушиваться и впитывать опыт, — сказал Дивеев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

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