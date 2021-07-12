Сборная Англии осудила расистские оскорбления в адрес своих игроков после финала Евро

Сборная Англии в Twitter прокомментировала расистские оскорбления в адрес игроков национальной команды после поражения от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.

«У нас вызывает неприязнь тот факт, что некоторые игроки из нашей команды, которые отдали все силы за нее этим летом, подвергаются в интернете дискриминирующим оскорблениям после сегодняшнего матча.

Мы поддерживаем наших игроков», — говорится в посте команды.

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.



We stand with our players ?? https://t.co/1Ce48XRHEl — England (@England) July 12, 2021

Ранее 12 июля об оскорблениях сообщила футбольная ассоциация Англии (FA). Позже стало известно, что этот факт расследует полиция Лондона.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.