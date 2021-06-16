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Жирков пригласил Ивановича на матч России и Финляндии

17:08
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Бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как оказался на матче чемпионата Европы между сборными России и Финляндии.

«Меня пригласил на матч Юра Жирков, — рассказал «СЭ» Иванович. — Пришел посмотреть игру. Тяжело ли было попасть в Россию? Нет, нужно было тест сделать и все. Откуда футболка сборной России, которая на мне? Подарок от друга Юры из сборной».

37-летний защитник сборной России Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он уже покинул расположение национальной команды.

Жирков получил травму в первом тайме матча против Бельгии (0:3), после чего был заменен другим игроком

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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