Жирков пригласил Ивановича на матч России и Финляндии

Бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как оказался на матче чемпионата Европы между сборными России и Финляндии.

«Меня пригласил на матч Юра Жирков, — рассказал «СЭ» Иванович. — Пришел посмотреть игру. Тяжело ли было попасть в Россию? Нет, нужно было тест сделать и все. Откуда футболка сборной России, которая на мне? Подарок от друга Юры из сборной».

37-летний защитник сборной России Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он уже покинул расположение национальной команды.

Жирков получил травму в первом тайме матча против Бельгии (0:3), после чего был заменен другим игроком