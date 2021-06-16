Жирков пригласил Ивановича на матч России и Финляндии
17:08
Бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как оказался на матче чемпионата Европы между сборными России и Финляндии.
«Меня пригласил на матч Юра Жирков, — рассказал «СЭ» Иванович. — Пришел посмотреть игру. Тяжело ли было попасть в Россию? Нет, нужно было тест сделать и все. Откуда футболка сборной России, которая на мне? Подарок от друга Юры из сборной».
37-летний защитник сборной России Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он уже покинул расположение национальной команды.
Жирков получил травму в первом тайме матча против Бельгии (0:3), после чего был заменен другим игроком
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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