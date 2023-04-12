Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:08

Тодд Боули спрогнозировал разгром «Реала»: «Челси» победит 3:0?

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Владелец «Челси» Тодд Боули считает, что лондонцы разгромят «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

— «Челси» победит. 3:0.

— Что бы вы сказали фанатам после десяти действительно тяжелых дней?

— Верьте в нас. Мы сегодня победим со счетом 3:0.

— Есть ли у вас какие-либо сожаления за период управления «Челси»?

— Мы рассматриваем это как долгосрочный процесс. У нас впереди много работы. Мы оптимистичны по поводу будущего. Оно светлое, — сказал Боули Sky Sports.

Матч состоится в Мадриде, 12 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
Тодд Боэли
1
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
Хаманн раскритиковал вратаря «Баварии» за игру в матче с «Манчестер Сити»
Лига чемпионов, 1/4 финала: «Реал» — «Челси», «Милан» — «Наполи»
«Челси» не безнадежен: почему Лэмпард может пройти «Реал»?
Разгром «Баварии» — расплата за увольнение Нагельсманна. Команды уровня «Ман Сити» такого не прощают
Семин считает, что у «Баварии» нет шансов в ответном матче против «Манчестер Сити»
Гуренко рассказал, что думает о разгромной победе «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави просит руководство «Барселоны» подписать хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 23 4 3 72-29 73
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Кр. Пэлас 30 8 9 13 29-40 33
13
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
14
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 - : -
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 - : -
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
16.04 18:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости