Теллес может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом
Защитник Алекс Теллес может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает Record.
По информации источника, 28-летний бразилец недоволен количеством игрового времени, которое он получает в команде. Сообщается, что игрок готов рассмотреть предложения других клубов.
Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» в октябре 2020 года за 15 миллионов евро. В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч в составе «красных дьяволов», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Игрок принял участие в 5 из 15 последних матчах команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/sporting/detalhe/alex-telles-abre-a-porta-a-portugal?ref=HP_DestaquesPrincipais
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