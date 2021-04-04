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Теллес может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

12:47
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Защитник Алекс Теллес может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает Record.

По информации источника, 28-летний бразилец недоволен количеством игрового времени, которое он получает в команде. Сообщается, что игрок готов рассмотреть предложения других клубов.

Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» в октябре 2020 года за 15 миллионов евро. В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч в составе «красных дьяволов», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Игрок принял участие в 5 из 15 последних матчах команды.

Дополнительная информация:

https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/sporting/detalhe/alex-telles-abre-a-porta-a-portugal?ref=HP_DestaquesPrincipais

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