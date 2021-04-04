Сульшер высказался о возможном переходе Агуэро в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в английский клуб.

«Если бы меня пригласил конкурирующий клуб, и я бы туда перешел, что бы стало с моей верностью? Верность — одна из ценностей, которая очень важна для меня. Я не жду, что игрок, который 10 лет играл за клуб, захочет стать частью клуба-соперника. Не хочу называть имена, вы и так знаете, о ком я говорю. Этого достаточно», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Несколько дней назад стало известно, что Агуэро по окончании сезона покинет «Манчестер Сити». В игроке заинтересованы «Барселона», «Челси» и «Ювентус».