Сульшер высказался о возможном переходе Агуэро в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в английский клуб.
«Если бы меня пригласил конкурирующий клуб, и я бы туда перешел, что бы стало с моей верностью? Верность — одна из ценностей, которая очень важна для меня. Я не жду, что игрок, который 10 лет играл за клуб, захочет стать частью клуба-соперника. Не хочу называть имена, вы и так знаете, о ком я говорю. Этого достаточно», — цитирует Сульшера Sky Sports.
Несколько дней назад стало известно, что Агуэро по окончании сезона покинет «Манчестер Сити». В игроке заинтересованы «Барселона», «Челси» и «Ювентус».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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