Роналду остается в «МЮ». Агент Мендеш не смог организовать переход в «Наполи»

Роналду не перейдет в «Наполи» в летнее трансферное окно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «Наполи», сообщает Gazzetta dello Sport.

Несмотря на интерес неаполитанцев, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш не смог сделать конкретного предложения о переходе форварда.

Вчера, 31 августа, Тен Хаг сообщил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до января.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 4 матчах за «МЮ» в АПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.