«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Роналду летом

«Манчестер Юнайтед» не будет продавать нападающего Криштиану Роналду в летнее трансферное окно, сообщает The Independent.

По информации источника, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш изучает возможность ухода своего клиента из манкунианского клуба, но потенциальных покупателей не так много.

Отмечается, что одним из потенциальных покупателей был «Челси», владельцы которого готовы были рассмотреть трансфер нападающего, но он не входит в список целей главного тренера команды Томаса Тухеля.

При этом первый раунд переговоров Мендеша с потенциальными покупателями вызвал настолько слабую реакцию, что Роналду был готов пойти на значительное снижение зарплаты.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.