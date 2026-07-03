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3 июля, 07:44

Защитник Свобода перешел из «Венеции» в «Брайтон»

Павел Лопатко

«Брайтон» подписал контракт с защитником «Венеции» Михаэлем Свободой. Он рассчитан до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера оценивается в 5 миллионов евро.

Соглашение 27-летнего австрийца с итальянским клубом действовало до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 Свобода в 30 матчах забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Также защитник играл за «Тироль» и «Штадлау».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока сборной Австрии в 3,5 миллиона евро.

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