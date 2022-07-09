Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом, позволяя ему играть
Один из клубов английской премьер-лиги (АПЛ), игрока которого подозревают в изнасиловании, знал о подозрениях еще в 2021 году, но не отстранял его от матчей, сообщает The Guardian.
По информации источника, о предполагаемом изнасиловании в полицию Лондона сообщили в августе прошлого года.
Отмечается, что в марте лондонская полиция начала расследование этого и еще одного предполагаемого изнасилования футболистом той же женщины, о котором она сообщила в феврале.
При этом этот факт не мешал игроку выступать за основной состав своего клуба, так как никаких санкций и ограничений на него наложено не было.
На данный момент расследования указанных фактов продолжаются компетентными органами.
Напомним, в понедельник, 4 июля, в северной части Лондона по подозрению в изнасиловании девушки был арестован игрок клуба АПЛ и сборной своей страны. Его имя до сих пор не разглашается.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
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|0
|0
|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -