Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом, позволяя ему играть

Один из клубов английской премьер-лиги (АПЛ), игрока которого подозревают в изнасиловании, знал о подозрениях еще в 2021 году, но не отстранял его от матчей, сообщает The Guardian.

По информации источника, о предполагаемом изнасиловании в полицию Лондона сообщили в августе прошлого года.

Отмечается, что в марте лондонская полиция начала расследование этого и еще одного предполагаемого изнасилования футболистом той же женщины, о котором она сообщила в феврале.

При этом этот факт не мешал игроку выступать за основной состав своего клуба, так как никаких санкций и ограничений на него наложено не было.

На данный момент расследования указанных фактов продолжаются компетентными органами.

Напомним, в понедельник, 4 июля, в северной части Лондона по подозрению в изнасиловании девушки был арестован игрок клуба АПЛ и сборной своей страны. Его имя до сих пор не разглашается.