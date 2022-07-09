Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:35

Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом, позволяя ему играть

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Один из клубов английской премьер-лиги (АПЛ), игрока которого подозревают в изнасиловании, знал о подозрениях еще в 2021 году, но не отстранял его от матчей, сообщает The Guardian.

По информации источника, о предполагаемом изнасиловании в полицию Лондона сообщили в августе прошлого года.

Отмечается, что в марте лондонская полиция начала расследование этого и еще одного предполагаемого изнасилования футболистом той же женщины, о котором она сообщила в феврале.

При этом этот факт не мешал игроку выступать за основной состав своего клуба, так как никаких санкций и ограничений на него наложено не было.

На данный момент расследования указанных фактов продолжаются компетентными органами.

Напомним, в понедельник, 4 июля, в северной части Лондона по подозрению в изнасиловании девушки был арестован игрок клуба АПЛ и сборной своей страны. Его имя до сих пор не разглашается.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/jul/08/premier-league-club-of-arrested-player-knew-of-rape-allegation-last-autumn?CMP=share_btn_tw
Футбол
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
«Атлетико» подписал экс-зенитовца Витселя, Магнуссон отказался от контракта с ЦСКА. Главные трансферы и слухи Европы и РПЛ 9 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» согласовал условия контракта с Аке

«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Роналду летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости