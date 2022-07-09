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Сегодня, 10:38

Трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед» может сорваться

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» усиленно пытается согласовать с «Аяксом» сумму трансфера защитника Лисандро Мартинеса, так как опасается по поводу сделки по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает ESPN.

По информации источника, манкунианский клуб сообщил «Аяксу», что готов заплатить 50 миллионов евро за 24-летнего аргентинца, который может играть и в защите, и в полузащите.

Отмечается, что переговоры «Манчестер Юнайтед» с амстердамским клубом идут на фоне неопределенности в отношении перехода де Йонга.

При этом диалог по поводу трансфера полузащитника каталонцев продолжается, несмотря на заявления президента клуба Жоана Лапорты о нежелании его продавать. Но у манкунианцев есть сомнения по поводу того, что трансфер возможен.

«МЮ» договорился с каталонским клубом, что заплатит за 25-летнего нидерландца около 65 миллионов евро без учета бонусов. Но сторонам предстоит преодолеть еще многие трудности при переговорах.

Также сложности создает долг «Барселоны» перед де Йонгом по зарплате. Таким образом, в «Манчестер Юнайтед» полагают, что организовать сделку по Лисандро будет проще.

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4696695/man-united-step-up-martinez-pursuit-amid-uncertainty-around-de-jong-transfer-sources

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Френки де Йонг
Футбол
ФК Аякс
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Роналду летом
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2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
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