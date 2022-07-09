Трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед» может сорваться

«Манчестер Юнайтед» усиленно пытается согласовать с «Аяксом» сумму трансфера защитника Лисандро Мартинеса, так как опасается по поводу сделки по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает ESPN.

По информации источника, манкунианский клуб сообщил «Аяксу», что готов заплатить 50 миллионов евро за 24-летнего аргентинца, который может играть и в защите, и в полузащите.

Отмечается, что переговоры «Манчестер Юнайтед» с амстердамским клубом идут на фоне неопределенности в отношении перехода де Йонга.

При этом диалог по поводу трансфера полузащитника каталонцев продолжается, несмотря на заявления президента клуба Жоана Лапорты о нежелании его продавать. Но у манкунианцев есть сомнения по поводу того, что трансфер возможен.

«МЮ» договорился с каталонским клубом, что заплатит за 25-летнего нидерландца около 65 миллионов евро без учета бонусов. Но сторонам предстоит преодолеть еще многие трудности при переговорах.

Также сложности создает долг «Барселоны» перед де Йонгом по зарплате. Таким образом, в «Манчестер Юнайтед» полагают, что организовать сделку по Лисандро будет проще.