«Трабзонспор» снова арендовал голкипера «Манчестер Юнайтед» Онана

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана на правах аренды перешел в «Трабзонспор».

Соглашение по 30-летнему камерунцу рассчитано на сезон-2026/27.

Онана выступал в аренде в «Трабзонспоре» в прошедшем сезоне. Он провел 33 матча, пропустил 40 мячей и 6 раз отыграл на ноль.

Летом 2023 года Онана перешел в «МЮ» из «Интера». Сумма трансфера составила 50,2 миллиона евро. Также голкипер до этого играл за «Аякс» и молодежную команду «Барселоны».