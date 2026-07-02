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2 июля, 12:22

«Тоттенхэм» объявил о переходе хавбека «Вест Хэма» Фернандеша за рекордную сумму

Руслан Минаев
Матеуш Фернандеш.
Фото Getty Images

Полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш перешел в «Тоттенхэм», сообщила пресс-служба «шпор».

21-летний португалец подписал долгосрочное соглашение, сроки не называются. Футболист будет играть под 18-м номером.

Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за игрока около 98,5 миллиона евро. Таким образом, «Тоттенхэм» побил клубный рекорд, который установил прошлым летом, подписав Хави Симонса из «Лейпцига» за 65 миллионов евро.

Фернандеш выступал за «Вест Хэм» с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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