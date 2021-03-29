Дефо заявил, что СМИ неправильно поняли его слова про будущее Кейна в «Тоттенхэме»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо прокомментировал свои слова по поводу того, что форварду лондонской команды Гарри Кейну нужно уйти из команды ради трофеев.

«Я бы хотел прояснить ситуацию. Утром я увидел заголовок: «Гарри Кейн должен уйти из «Тоттенхэма». Это не то, что я имел в виду как фанат клуба. Я обожаю «Тоттенхэм», все знают о моем отношении к клубу и болельщикам.

Я имел в виду, что Гарри может захотеть завершить карьеру в статусе лучшего бомбардира клуба и опередить Джимми Гривза. Это было бы невероятным достижением. А также ему хотелось бы выиграть несколько трофеев. Или, возможно, он может захотеть уйти и завоевать трофеи в другом месте. В любом случае решение будет за Гарри.

Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Не хочу, чтобы вам показалось, будто я сказал: «Гарри Кейн должен покинуть «Тоттенхэм». Для меня как болельщика «Тоттенхэма» эта фраза не имела бы смысла», - рассказал в Twitter Дефо.

Ранее, 29 марта, издание Talksport привело слова Джермейна Дефо о том, что Кейну необходимо будет покинуть «Тоттенхэм», если он хочет завоевывать трофеи в будущем.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за клуб с 2011 года. На его счету 327 матчей за лондонцев и 215 голов.