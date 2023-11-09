Агент Холанна рассказала, зачем приезжала на «Сантьяго Бернабеу»

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Рафаэла Пимента объяснила свой приезд на «Сантьяго Бернабеу». Пимента была замечена на матче «Реала» против «Браги» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Я была на матче с Максвеллом и Гранеро. В прошлом сезоне тоже приезжала, когда «Реал» играл с «Манчестер Сити». Переговоры по трансферу Холанна? Этого не было», — пцитирует агента журналист Фабрицио Романо.

23-летний норвежец играет за «Сити» с лета 2022 года. Его контракт с «горожанами» рассчитан до конца июня 2027 года. В этом сезоне он провел 11 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.