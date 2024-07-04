Эрик тен Хаг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте манкунианцев.
Новое соглашение c 54-летним специалистом рассчитано до июня 2026 года. Предыдущий контракт истекал в конце сезона-2024/25.
Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
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9
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|0-0
|0
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|0
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|0
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|0
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11
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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|0-0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
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|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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