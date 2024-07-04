Эрик тен Хаг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Новое соглашение c 54-летним специалистом рассчитано до июня 2026 года. Предыдущий контракт истекал в конце сезона-2024/25.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.