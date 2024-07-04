«Брентфорд» может подписать Павловича из «Зальцбурга»
Защитник «Зальцбурга» Страхиня Павлович может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 23-летнего серба претендует «Брентфорд». Сообщается, что сделка идет тяжело, однако первый раунд переговоров состоялся.
В минувшем сезоне Павлович провел 37 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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|Ливерпуль
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|0
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|0-0
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11
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12
|Борнмут
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|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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20
|Саутгемптон
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
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|
Брентфорд – Кр. Пэлас
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|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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