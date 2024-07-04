«Брентфорд» может подписать Павловича из «Зальцбурга»

Защитник «Зальцбурга» Страхиня Павлович может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего серба претендует «Брентфорд». Сообщается, что сделка идет тяжело, однако первый раунд переговоров состоялся.

В минувшем сезоне Павлович провел 37 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.