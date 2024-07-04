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Тен Хаг: «Нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень рад, что нам удалось достичь соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на последние два года, мы можем с гордостью вспомнить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, где мы были, когда я пришел в клуб. Однако мы также должны ясно понимать, что нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от «Манчестер Юнайтед», а это означает борьбу за английские и европейские титулы», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

4 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с тен Хагом. Новое соглашение c 54-летним специалистом рассчитано до июня 2026 года.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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Арсенал – Вулверхэмптон
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17.08 17:00
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