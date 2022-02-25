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Сегодня, 09:39

Раванелли: «Лукаку слаб психологически. АПЛ — это не его лига»

Бывший нападающий «Ювентуса» Раванелли считает Лукаку психологически слабым игроком
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли высказался об игре форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

«Лукаку слаб психологически, — приводит слова Раванелли Calciomercato. — Думаю, что АПЛ — это не его лига. Лукаку страдает от давления. Мы уже видели это в «Манчестер Юнайтед», когда Ромелу критиковали. То же самое происходит в «Челси».

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 28 матчах за «Челси». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» 12 августа 2021 года за 113 миллионов евро. Ранее сообщалось, что нападающий хочет вернуться в миланский клуб.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/ravanelli-lukaku-debole-dal-punto-di-vista-mentale-video-21369
Ромелу Лукаку
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ФК Челси
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0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
Результаты / календарь
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38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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