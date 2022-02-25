Бывший нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли высказался об игре форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

«Лукаку слаб психологически, — приводит слова Раванелли Calciomercato. — Думаю, что АПЛ — это не его лига. Лукаку страдает от давления. Мы уже видели это в «Манчестер Юнайтед», когда Ромелу критиковали. То же самое происходит в «Челси».

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 28 матчах за «Челси». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» 12 августа 2021 года за 113 миллионов евро. Ранее сообщалось, что нападающий хочет вернуться в миланский клуб.