Бывший нападающий «ПСЖ» Николя Анелька высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

«Когда Погба переходил в «Манчестер Юнайтед», там была не топ-команда, — приводит слова Анелька Get French Football News со ссылкой на RMC Sport. — Клуб находится в поисках игрового стиля и главного тренера. Для Поля все складывалось тяжело после возвращения. Его сильно критиковали. «Манчестер Юнайтед» — это не самый подходящий клуб для того, чтобы Погба раскрыл свой талант. Считаю, что «ПСЖ» ему бы отлично подошел».

По мнению экс-нападающего, травмы Погба являются следствием его жизни в Манчестере.

«Я общался с Погба полгода назад, и он был не против перехода в «ПСЖ». Если это случится, мы забудем о всех его травмах и увидим топ-игрока», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний француз забил один мяч и отдал восемь результативных передач в 19 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.