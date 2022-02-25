Джака может перейти из «Арсенала» в «Рому» летом

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может перейти в «Рому», сообщает Calcio Mercato 23 февраля.

По информации источника, «Рома» пыталась приобрести 29-летнего швейцарца летом 2021 года, но лондонский клуб отклонил предложение в размере 15 миллионов евро. При этом римский клуб достиг соглашения с самим защитником.

Отмечается, что римляне вновь попытается подписать Джаку в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джака принял участие в 16 матчах за «Арсенал» и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.