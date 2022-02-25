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Сегодня, 10:10

Джака может перейти из «Арсенала» в «Рому» летом

Полузащитник «Арсенала» Джака может перейти в «Рому»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может перейти в «Рому», сообщает Calcio Mercato 23 февраля.

По информации источника, «Рома» пыталась приобрести 29-летнего швейцарца летом 2021 года, но лондонский клуб отклонил предложение в размере 15 миллионов евро. При этом римский клуб достиг соглашения с самим защитником.

Отмечается, что римляне вновь попытается подписать Джаку в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джака принял участие в 16 матчах за «Арсенал» и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/roma-mourinho-non-cambia-idea-il-primo-obiettivo-per-l-estate-re-46343
Гранит Джака
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
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 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
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11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
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12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
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 19
Диогу Жота

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Ливерпуль

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Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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