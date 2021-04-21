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Обамеянг раскритиковал Twitter и удалил аккаунт из соцсети

17:29
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Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг раскритиковал Twitter и удалился из соцсети.

«Не скучал по твиттеру. Нам же можно говорить обо всем? Только футбол и Суперлига? Уже не говорим о коронавирусе или об оскорблениях в сети и расизме.

Когда я болел и находился без твиттера, я чувствовал себя лучше, чем с ним. Позволь мне отключить тебя. Увидимся», — написал футболист.

Это была последняя публикация форварда перед тем, как он удалил аккаунт из соцсети.

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