Сергей Семак: «Уважаю права всех людей, но преклонять колено готов перед богом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) рассказал о своем отношении к акции в поддержку Black Lives Matter перед началом матча.
— Если бы Барриос не смог сыграть, каким был бы план на матч?
— Если бы Барриос не смог, то вышел бы другой игрок, а система бы не изменилась. Менялись бы только футболисты.
— Как вы относитесь к тому, что ваши легионеры встали на колено перед матчем? В целом, каково ваше отношение к акции Black Lives Matter?
— Это личное право каждого, мое — другое. Я уважаю права всех людей, но преклонять колено готов перед богом.
Перед игрой преклонили колено иностранные игроки «Зенита», за исключением украинца Ярослава Ракицкого.
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